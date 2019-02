Fanoušci jsou v pozoru: Naomi Campbell ulovila o 23 let mladšího slavného zpěváka

Naomi Campbell prý sbalila zajíčka... Profimedia.cz

Britský The Sun šel ve spekulacích nejdál, když napsal, že zatímco Payne je z modelky u vytržení, o 23 let starší Naomi mu měla doporučit, aby jejich vztah nebral „moc vážně“.

„Naomi řekla Liamovi, že si s ním užívá zábavu, ale že to je vše, na co je teď připravená. Vzal to, ale nebyl za to rád. Je z ní nadšený. Je vedle ní jako malé štěňátko, přátelé ho varovali, že to je časovaná bomba,“ cituje deník svůj zdroj. Ani jeden z údajných partnerů se ke spekulacím o vztahu nevyjádřil.

O jejich romanci se mluví od té doby, co si spolu veřejně zaflirtovali přes sociální sítě, kde si vzájemně zalichotili u sdílených fotek. Později spolu byli spatřeni na koncertě v Londýně a před týdnem ve stejný čas odešli z londýnského večírku.

Zpěvák má pro starší ženy slabost. V minulosti byl ve vztahu s nyní pětatřicetiletou zpěvačkou Cheryl Cole, s níž má téměř dvouletého syna Beara. ■