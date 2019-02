Bagárová poprvé ve společnosti se svojí hvězdou MMA! S tímhle fešným zápasníkem se za dva dny stěhují do nového domu

Monika Bagárová s přítelem Makhmudem Super.cz

Makhmud si to na Česko-Slovenském plese, kam vyrazili, užíval. "Je to něco jiného, ale mám tady Moniku, kamarády, cítím se v pohodě a jsem rád, že jsem tady," řekl Super.cz. Nyní se už těší na společné stěhování.

"Ještě čekáme, až nám pustí vodu. Pak už bereme krabice a stěhujeme se. Je to nový dům a v úterý, nebo ve středu bychom se měli stěhovat," prozradili. "Pak odjíždím do Polska na soustředění. S Monikou se vzájemně respektujeme a chápeme svoji práci. Je to náročnější, ale jde to," dodal Muradov.

Makhmud, který pochází z Uzbekistánu, se za poslední dobu velmi zlepšil v češtině. Přispěla tomu i nová láska. "Asi jo, Monika mě učí nová slovíčka, skloňování, učí mě psát," dodal úspěšný sportovec. ■