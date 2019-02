Fešák z obrazovky se pochlubil potetovanou hrudí: A na sjezdovce i svými dětmi

Došlo na koupání ve venkovním vyhřátém bazénu. Foto: Instagram P. Vágnera

„V lednu jsme si udělali s dětmi výlet ke známým do Jizerských hor. Teď jsme na jarní prázdniny vyrazili do rakouského střediska Katschberg. Vlastně to byla dovolená i za vysvědčení a za odměnu, protože celý rok někam cestuji za prací, nebo po závodech,” vysvětluje hvězda Primy.

Petr s dětmi bohužel nemohl strávit tolik času, kolik by si představoval, neboť se musel do Prahy vrátit kvůli pracovním povinnostem. „Příští rok si budu muset vzít na Primě dovolenou dřív, jelikož letos na mě zbyly pouze čtyři dny. Pak jsem se musel vrátit zpět na vysílání,” krčil rameny moderátor TopStaru a SportStaru, kterého si žádali zase diváci. ■