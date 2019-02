Foto z nemocnice a vzkaz od Macury: Po mrtvici má úplně nový pohled na život

Zdeněk Macura musí znovu potrénovat psaní. Foto: Super.cz/ Olga Hrušková

Osudného rána se Macura probudil s tím, že něco není v pořádku, že špatně mluví a nemůže pořádně chodit. Soused mu proto doporučil zavolat záchranku. Ta ho odvezla do nemocnice, kde už pátý den leží.

„Zajímavé je, že z toho nejsem smutný, ale naopak prožívám vnitřní klid. Mám nový pohled na život a vidím, jak je vše pomíjivé. Tak je potřeba si vážit každého dne a každý den smysluplně využít,“ vzkazuje pacient.

Na lůžku má dost času k přemýšlení. „Nebudu komunikovat s negativními lidmi a nebudu se snažit přivést je k pozitivnímu myšlení, protože mne to může zabít. Je to zbytečná ztráta času. Zvýší se mi tlak a mohu dostat další mrtvici,“ míní někdejší ctitel Ivety Bartošové (✝48).

Macura přiznal, že poté, co vyšlo najevo, co se mu přihodilo, se na něj snesla vlna podpory od mnoha lidí. To mu vlilo energii do žil. „Bylo to pro mne strašně krásné. Takový krásný zážitek jsem možná v životě neměl. Jak bylo vidět, že opravdu ze srdce mi přejí, abych se uzdravil. Teď cítím vnitřní klid. To by si měl člověk zachovávat,“ dodal Macura. ■