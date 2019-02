Tentokrát snad nikdo nic namítat nebude: Maminka, která čelila brutálním hejtům, ukázala figuru v plavkách

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Není to tak dávno, co modelka Candice Swanepoel (30) zakusila odvrácenou stranu popularity. Krátce po narození druhého syna Ariela se dočkala kritiky své poporodní postavy .

Dva týdny poté, co se stala dvojnásobnou maminkou, se šla Candice svlažit do moře a fotky, které vznikly na pláži, následně obletěly svět. Komentáře, veskrze pozitivní, na sebe nenechaly dlouho čekat, ale našli se i lidé, kteří měli potřebu kritizovat tehdy stále ještě vypouklé bříško maminky. Líbit si to nenechala a poslala jim slušný, ale rázný vzkaz.

Ariel se narodil loni v létě a od té doby už se Swanepoel objevila v mnoha reklamách. Skvělá je třeba ta na plavky modelčiny vlastní řady, kterou představila loni. Na fotkách Candice pózuje tak, že haterům nedává nejmenší šanci.

Zmíněného Ariela i staršího Anacu má Candice s podnikatelem Hermannem Nicolim, kterého potkala ve svých 17 letech. V poslední době se však spekuluje o tom, že se rozešli.

Candice Swanepoel vypadá na fotkách fantasticky