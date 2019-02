Krásnou Miss ozdobí šperky v hodnotě bytu: Nikol Švantnerovou bude na plese hlídat nejen přítel, ale i ochranka

Nikol Švantnerová je připravená na ples. Super.cz

Róbu pro nejkrásnější Češku roku 2015 připravili sourozenci Ponerovi, šperky vybírala modelka také v českém šperkařském domě. „Vždy se snažím o to, abych to ve finále byla já, aby ty věci ze mě vycházely. Mluvila jsem do tvorby šatů i výběru šperků. Většinou ale odborníci zvolili to, co se mi nakonec velmi líbilo,” říká Nikol.

Česká Miss 2015 v sobotu do Obecního domu dorazí ozdobená bílými diamanty a růžovým safírem v hodnotě přesahující čtyři milióny korun. Z toho důvodu bude Nikol střežena profesionály.

„Hned po plese mě bude čekat ochranka, která šperky odnese na bezpečné místo. Jsou hodně drahé a rozhodně bych nechtěla, aby se s nimi něco stalo,” dodala Nikol, kterou na ples doprovodí o tři roky starší partner, fotbalista Patrik Dressler. ■