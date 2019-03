Jsou krásné, slavné a o jejich nadupaných dekoltech se často spekuluje. Ať už mají prsa vlastní, nebo jim k záviděnímhodným vnadám napomohl plastický chirurg, pokud se v budoucnu rozhodnou pro změnu, ví, kam jít za nejlepšími - a my vám to prozradíme.

Už nerozeznáte přírodní nebo umělá prsa. Novinka v plastice, o kterou se zajímají slavné ženy Foto: Kliniky YES VISAGE

„Má oblíbená Klinika YES VISAGE provádí kromě jiných zákroků i revoluční úpravu prsou. A protože kliniku znám, vím, že tam budu v péči nejlepších chirurgů. Mé tělo i obličej mě živí a až to bude třeba a se zemskou přitažlivostí se přestanu kamarádit úplně, nebudu na nic zbytečně čekat. Určitě si prsa nechám upravit. Nevím, proč by moje bradavky měly líbat zem,“ svěřila nám se smíchem modelka Simona Krainová.

Více o plastice prsou na www.yesvisage.cz/prsa

Specialista na plastiku prsou MUDr. Martin Molitor z Kliniky YES VISAGE prozrazuje víc o převratné novince, díky níž nikdy nebylo zvětšení prsou snazší a bezpečnější: „Unikátní implantáty se speciálním způsobem vkládají do prsou řezem často pouhých 2,5 centimetru. Jde o techniku s nejmenším řezem a nejbezpečnější metodu .“

„Jako mladá jsem měla z malých prsou opravdu velký komplex. Proto jsem se v osmnácti rozhodla pro plastiku. Navíc tehdy ani nebyly push-upky, jako jsou teď,“ vysvětluje další kráska, Petra Faltýnová, s tím, že si svůj život bez plného dekoltu již nedovede představit. Novou bezkonkurenční metodu jistě uvítá. Její benefity přibližuje specialista MUDr. Molitor: „Díky unikátním vlastnostem implantátů je jen velmi obtížné poznat, že nejde o vaše přírodní poprsí. Jak na pohled, tak na dotek budou vaše prsa působit zcela přirozeně, a to za každé situace. I když budete ležet na zádech na pláži nebo zvednete ruce nad hlavu. Ergonomický gel se přizpůsobuje poloze těla a chová se podobně jako prsní žláza.“

Odborníci Kliniky YES VISAGE, která se na plastiku prsou specializuje, využívají moderní a zároveň maximálně šetrné postupy, které jsou bezpečné a zaručují hezká prsa bez zbytečných jizev a komplikací. Dbají na precizně odvedený výkon, a aby nejen prsa, ale všechny změny plastické chirurgie, působily přirozeně a bez zjevných stop chirurgického zákroku. Spokojenost s touto klinikou potvrzuje i řada známých osobností, kromě zmíněné Simony Krainové např. Lucie Bílá, Alice Bendová, Marta Jandová, Sandra Nováková a mnoho dalších.

Více o převratné novince v plastice prsou a také soutěži o proměnu, se dočtete na www.yesvisage.cz

Jak dokáže plastika prsou změnit život žen, se můžete podívat na našem videu:

