Vévodkyně Meghan se vrátí na obrazovky jako divoká dvacátnice, která řeší své poprsí

Vévodkyně Meghan se kvůli vztahu s princem Harrym vzdala herecké kariéry (na snímku jako Rachel v Kravaťácích). Profimedia.cz

Hereckou kariéru sice kvůli vztahu s princem Harrym (34) dávno ukončila, ale co je natočené, to nezmění. Vévodkyni Meghan (37) podle magazínu Hollywood Reporter čeká velký herecký návrat na obrazovky.

Seriál s názvem The Boys & Girls Guide to Getting Down se sice datuje už do roku 2011, do distribuce v Severní Americe si jej ale vybrala společnost Artist Rights Distribution, která jej chce letos uvést jako film. Meghan se tak vrátí jako single Dana, jedna z party dvacátníků pařících po losangeleských klubech, která mimo jiné závidí kamarádce bujné poprsí a zvažuje, zda si takové také nepořídit.

Plakát k filmu The Boys & Girls Guide to Getting Down

THE BOYS AND GIRLS GUIDE TO GETTING DOWN. It’s coming to VOD soon! The CULT CLASSSIC - in glorious color and remastered... Zveřejnil(a) Artist Rights Distribution dne Sobota 8. září 2018

Krátce po natočení zmíněného seriálu získala Meghan roli v mnohem úspěšnějších Kravaťácích, které mnozí diváci sledují právě kvůli ní. Na to zřejmě vsází i distribuční společnost v případě The Boys & Girls Guide to Getting Down.

V seriálu Kravaťáci se vévodkyně naposledy objevila v díle premiérově odvysílaném měsíc před její svatbou s princem Harrym, kterému zanedlouho porodí první dítě. ■