Milostný příběh Aleny Šeredové: Modelka prožila tak trochu jiného Valentýna

Alena Šeredová aktuálně žije s miliardářem Alessandrem Nasim. Foto: archiv A. Šeredové

V Itálii, kde pracuje a vychovává syny Louise Thomase (11) a Davida Leeho (9), trvale žije už víc jak sedmnáct let. A přestože se uvádí, že je modelka a herečka Alena Šeredová (40) od roku 2003 tamní občankou, italské občanství přijala až nyní. A to symbolicky na den svatého Valentýna.

„Od 14. 2. 2019 mám italské občanství. Takže jsem Češka a teď i Italka,” potvrdila Super.cz Alena svůj životní milník. „Dnes jsem složila přísahu loajality vůči republice,” komentovala bývalá 1. vicemiss České republiky z roku 1998 na sociální síti snímek úředního aktu.

„Je to dlouhý milostný příběh, který mě spojuje s touto nádhernou zemí. Tady jsem našla lásku, pohostinnost, práci, přátelství. Je to místo, kde jsem se stala matkou a vychovávám zde své děti,” uvedla Alena, pro kterou je stejně důležité i české občanství. „Být italskou občankou obohacuje to, že jsem i českou občankou. Integrace je bohatství a neocenitelná hodnota, kterou jsem si vzala za vlastní a chci ji prezentovat víc než kdy jindy,” dodala Šeredová.

Syny má Šeredová s exmanželem, fotbalovým brankářem Gianluigim Buffonem, momentálně žije s podnikatelem Alessandrem Nasim. ■