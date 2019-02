Dáda Patrasová se smiřuje s trestem za jízdu v opilosti. Rok a půl nesmí řídit a zaplatí tučnou pokutu

Dáda Patrasová Michaela Feuereislová

Loni na druhý svátek vánoční Dáda Patrasová (62) způsobila cestou do divadla dopravní nehodu , po které zpěvačka a herečka nadýchala 2,5 promile . Nyní už zná svůj trest.

Dáda nesmí rok a půl řídit a k tomu bude muset zaplatit pokutu ve výši 150 tisíc korun, píše Blesk. „Co mám na to říct? Jsem z toho otrávená a můžu mít vztek jenom na sebe. A to je to nejhorší,” cituje Patrasovou deník, který informaci přinesl.

Tučná pokuta ji prý zabolela, víc ji ale trápí zákaz řízení. „To je hrůza. Na autě jsem celý život závislá,“ posteskla si Dáda. Po Praze tak bude zřejmě využívat městskou hromadnou dopravu, jezdit denně taxíky by se jí ještě víc prodražilo.

Za nehodu se Patrasová už několikrát veřejně kála. „Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo napadnout řídit po flámu,“ sypala si popel na hlavu. ■