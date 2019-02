Vojta Dyk měl ostrý jazyk: Takhle si přede všemi rýpnul do kolegy

The Voice of Česko Slovensko 2 Video: TV Nova

V show The Voice (7) Česko Slovensko soutěží primárně zpěváci, ale rivalita panuje i na druhé straně barikády, kde naopak kouči bojují o přízeň svých favoritů. Napětí je mezi Pepou Vojtkem (53), Janou Kirschner (40), Kalim (36) a Vojtěchem Dykem (33) žádoucí stejně jako občasné vtípky pro pobavení diváka.

K trochu jedovatému se při natáčení druhého dílu uchýlil Vojta Dyk, když do svého týmu lákal jednu ze zpěvaček.

„Jestli se chceš naučit zpívat, zvol tuhle cestičku“, ukazoval k sobě. „A jestli se chceš naučit rapovat, zvol tuhle cestičku. Kali má určitě číslo na Rytmuse a ten tě to naučí,“ rýpnul si do slovenského rapera, který jen nevěřícně koukal. Jsme zvědaví, co na jeho ostrý jazyk a vůbec celý díl řeknou diváci. Po premiéře pěvecké show si servítky zrovna nebrali.

Poprvé tátou

S kolegy z The Voice má Kali nově další téma k hovoru. V pátek na sociální síti oznámil, že se stal otcem dcery Nelky. „Tak už jsme tři. Maminka je v pořádku, Nelka taky, taťka porod stihl... všechno, jak má být,“ pochlubil se fanouškům. ■