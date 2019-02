Kateřina Hrachovcová má smysl pro humor: Nahým snímkem reagovala na populární seriál Most!

Kateřina Hrachovcová zareagovala na hlášky ze seriálu Most! po svém. Foto: Super.cz/Instagram K. Hrachovcové

I ti, co nový komediální seriál Most! nesledují, určitě alespoň zaregistrovali tematické hlášky, které se nesou celým Českem, zejména pak na sociálních sítích. Také herečka Kateřina Hrachovcová (44) se svezla na této módní vlně a na trend se jí povedlo zareagovat velmi originálním způsobem.

Na Instagramu herečka sdílela svou archivní fotku z dob, kdy hojně zveřejňovala své nahé snímky. A vybrala si zrovna momentku, na níž se jen v rouše Evině prochází po mostě v divočině. „Dycky Most,“ okomentovala vtipně fotografii, čímž pobavila své fanoušky.

Přestože se ale jedná o žert, nejde vůbec o žádný pohoršující snímek. Vzhledem k tomu, že herečka patří k ženám, kterým to sekne i po čtyřicítce, si takový „vtípek“ může s přehledem dovolit šířit do světa do aleluja. ■