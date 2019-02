Skotka, která před 10 lety uhranula celý svět: Vydělala stovky miliónů, ale preferuje prostý život

Susan Boyle Profimedia.cz

Pro Susan Boyle (57) nebylo jednoduché se vyrovnat s enormní pozorností, která na ni tehdy padla. V rozhovoru pro The Sun ale uvedla, že dnes už popularitu zvládá lépe. „Byl to pomalý proces...ale vyrovnávám se s tím mnohem lépe a jsem připravena - jsem víc než připravena - na to, co přijde,“ řekla zpěvačka, jíž lékaři v roce 2012 diagnostikovali Aspergerův syndrom. Ani o psychickém zdraví jí dnes nedělá potíž otevřeně hovořit. „Před lety to bylo stigma, ale dnes máme více znalostí, expertízy a mluvit o tom je snazší, mnohem snazší,“ řekla.

Susan ušla dlouhou cestu, ale co se skromnosti týče, tam se toho mnoho nezměnilo. „Preferuji prostý život,“ říká žena, která se chystá vydat osmé studiové album.

Boyle se stala jednou z nejúspěšnějších účastnic talentových soutěží, její odhadované jmění činí přes 350 miliónů Kč.

V době, kdy vystoupila v Talentu, byla Susan Boyle nezaměstnaná