Hodně drsná seriálová scéna: Jitka Čvančarová jako oběť domácího násilí!

Na Jitku Čvančarovou se v seriálu vrhl agresivní manžel. Video: archiv FTV Prima

„Nakonec je to udělané docela decentně. Scénář to popisoval daleko hůř. Vlastně to necháme na fantazii diváka. Ta hrozba tam je, počáteční útok, ale je to jen náznak,“ popisuje Martin, jak se točila scéna, kdy Jitku mlátí.

„Vadilo mi chovat se tak k ženě, a k Jitce obzvlášť. Máme spolu léta krásný a přátelský vztah,“ líčil seriálový Dan, který se se svými kolegy Filipem Blažkem (45) a Petrem Vrškem rád potkal.

„S chlapy jsem se znal. Janu a Lucii jsem osobně vlastně viděl poprvé. Bylo to příjemné natáčení. Pohoda, přestože nás čekalo pár nepříjemných scén,“ nechal se slyšet Stránský.

Černé vdovy s vnadnou Čvančarovou, která své ženské zbraně ukazuje i v seriálu Most!, poběží na obrazovkách od neděle. ■