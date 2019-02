Exotická moderátorka Primy je závislá na jídle. Že přibrala, zjišťuje v kostymérně: Recept na její dietu ale nesdílejte

Monika Leová jídlo prostě miluje. Super.cz

"Jídlo je opravdu můj největší hřích. Miluju i sladkosti a zmrzliny. Vždycky jsem se chtěla dokopat k nějakému detoxu a nic. I letos jsem si řekla, že v únoru, který má jenom dvacet osm dní, bych to mohla vydržet. A zase nic, ani chviličku. Nešlo jen o suchý únor bez alkoholu, chtěla jsem to vyzkoušet i bez mouky. Ale prostě miluju, když si ráno namažu chleba s máslem a medem a můžu to jíst po kvantech," nedopadla její plánovaná dieta.

Kompenzuje to cvičením. "Chodím opravdu každý den na kruhové tréninky. Ale mám to v hlavě nastavené tak, že když jdu ten den na trénink, tak pak můžu hodně jíst, což moc nefunguje. Ale naštěstí si stihnu včas všimnout díky naší kostymérně, že je mi oblečení těsnější, a když jsou to dvě tři kila navíc, dá se to ještě zastavit. Začnu si dávat pozor a třeba nevečeřím, ale dám si místo toho tu zmrzlinu, protože nemůžu mít oboje," smála se Monika. ■