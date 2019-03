Jsi blbá, hnusná a patříš do uprchlického tábora! I takové zprávy dostává Iva Pazderková

Iva Pazderková podpořila projekt na pomoc šikanovaným. Super.cz

"Já se vždycky snažila postavit za slabší. Ale ve chvíli, kdy je člověk známý, je tomu vystaven. Zrovna dneska ráno jsem dostala fantastický mail, že jsem blbá, hnusná a že si zasloužím jít do uprchlického tábora. Ale pro mě už je to spíš k zasmání. Na tomhle projektu je důležité to, že děti a rodiče mohou najít konkrétní pomoc odborníků," míní.

Šikana ale nepanuje jen ve školních lavicích, setkávají se s ní i dospělí lidé, jak ostatně Iva na svém příkladu zmínila. "Moje rada není originální, už to bylo mnohokrát řečeno: Ignorovat to a uvědomit si, že není důležitý jeden člověk, který je nešťastný a potřebuje být zlý, ale ti ostatní lidé, kteří vás mají rádi a podporují vás," dodala Iva. ■