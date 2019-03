Zpěvačka, která připomíná Natálku Grossovou, je na zelenou roli v Čarodějce připravená: Neuhodnete jak

Kateřina Herčíková by ráda hrála zelenou čarodějku Elphabu. Super.cz

To, že hrdinka muzikálu Čarodějka, o kterou usiluje, musí být celou během představení natřená zelenou pleťovkou, ji rozhodně netrápí. Kateřina Herčíková, která by si Elphabu v divadle GoJa Music Hall Františka Janečka (74) od září ráda zahrála, už totiž zelená v několik produkcích byla.

"Hraju v muzikálu pro děti Královna Kapeska a tam jsem vodnice, takže jsem celá zelená. A v dalším představení v Plzni jsem měla zase roli skřeta. A ten byl taky zelený. Kdyby to vyšlo, tak na zelenou jsem připravená. Jsem ostřílená zelená," smála se Katka, která je vzhledově podobná Natálii Grossové (16). Ta by ale chtěla hrát "bílou" kamarádku Elphaby, čarodějku Glindu.

Kateřina se na muzikálovém poli pohybuje už docela dlouho. "Můj první projekt byla Pomáda v Divadle Kalich, kterou hrajeme od roku 2012, hraju i v Plzni a nově v Českých Budějovicích. Je to náročné na dojíždění, vstávám i v pět ráno," svěřila.

A proč si vybrala jako další možnou roli, pokud castingy dobře dopadnou, právě čarodějku Elphabu? "Muzikál Wicked znám už devět let, od té doby, co jsem nastoupila na konzervatoř. Viděla jsem ho dvakrát na West Endu, naposledy před třemi týdny. Je to pro mě srdcovka, strašně krásná i těžká role a je pro mě sen, abych si ji zahrála. Tak uvidíme, jak to dopadne," dodala poté, co se dostala už do třetího kola. ■