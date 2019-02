Táta Lucie Vondráčkové na dálku podporuje dceru, která je v Kanadě: Došlo i na slova o lžích a pomluvách

Jiří Vondráček si dělá starosti o dceru Lucii. Super.cz

Za rodinu se přišel podívat aspoň její otec Jiří Vondráček. "Jsem tady jako slaměný vdovec," krčil rameny Vondráček.

"Manželka je už měsíc v Kanadě, aby Lucce pomáhala. Pro jednu samotnou ženskou se dvěma malýma klukama, navíc v těch mrazech, to není jednoduché. Nedivím se jí, že se jí hodně nelíbí, co se kolem ní děje. Jsou to velmi často pomluvy a lži a mně to taky hodně vadí," mínil starostlivě táta.

Ten si vedle soukromých strastí hlavně přál, aby se film líbil. "Doufám, že se zase nenapíše, že kvůli Lucce nepřišli lidi do kina. Myslím, že je jí líto, že nemůže vidět svoji premiéru, ale jsou teď závažnější věci, soudy a tak. Na těch taky záleží, kdy a jestli se vrátí. Doufám, že to dopadne dobře. Nejen ve filmu, ale i v životě," dodal. ■