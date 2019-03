Ve škole musí mít individuální program: Sedmnáctiletá zpěvačka prozradila, jak zvládá skloubit divadlo a studium

Nelly Řehořová chodí stále na střední školu. Super.cz

Teprve sedmnáctiletá herečka a zpěvačka Nelly Řehořová jde z role do role. Místo ve školní lavici tak tráví celé dny na divadelních prknech. Aktuálně se připravuje na svou novou muzikálovou roli a času na studium ji příliš nezbývá.

„Zkoušení je náročné skloubit se školou, protože teď už je po vysvědčení, ale já ještě dělám něco do klasifikace a tady na zkouškách vlastně musím být pořád,“ svěřila mladá zpěvačka, která si v Kvítku mandragory zahraje dceru komisaře Demla, Magdu. „Ale mám to vše naplánované, tak snad to klapne,“ dodala Nelly, která je stále na střední škole.

„Naštěstí mám individuál, což mi hodně pomáhá. Jsem ve třeťáku,“ svěřila Řehořová s tím, že příští rok bude muset zvládnout divadlo a k tomu přípravu na maturitu. Což vzhledem k tomu, že zkouší svůj již několikátý muzikál, nebude vůbec jednoduché. „Mám třetí muzikálovou roli. První byla v Muži se železnou maskou, druhá v Kocourovi v botách, a teď ve Kvítku mandragory,“ svěřila se Nelly, která letos v červnu oslaví své osmnácté narozeniny.