Jaromír Hanzlík promluvil o svém filmu i o kolezích: Tohle řekl na adresu Bareše a Antalové

Jaromír Hanzlík o natáčení filmu Léto s gentlemanem

To, že se doopravdy natočí film podle jeho scénáře, zpočátku nečekal ani samotný autor, herec Jaromír Hanzlík (71). I když do šuplíku ho pochopitelně nepsal. "Ale samozřejmě jsem rád, kdo by nebyl rád. Psal jsem to ani ne tak s vědomím, že se to bude realizovat, ale s chutí. Tak doufám, že to na tom bude vidět," řekl Super.cz.