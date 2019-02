Už teď jsou obrovská: Finská Barbie touží po další plastice prsou, přestože ji jedna málem stála život

Amanda Ahola chce podstoupit další zvětšení poprsí. Profimedia.cz

Plastika je lepší než sex, tvrdí dvaadvacetiletá Amanda Ahola, která chce vypadat jako extrémní verze panenky Barbie. Kvůli své posedlosti Finka podstoupila už řadu úprav svého zevnějšku včetně zvětšení poprsí do obřích rozměrů. Pořád ale nemá dost, a to i přes to, že ji jedna plastická operace málem připravila o život.