Jak bojovat s nachlazením? Vyzbrojte se přírodou!

Každého občas „přepadne“ nachlazení a řeší, jak se zbavit bolení v krku, rýmy či kašle. Neexistuje univerzální recept, jak rychle tělu ulevit, a záleží na každém z nás, zda se rozhodne sáhnout po produktech s chemickým či přírodním složením.

Mnoho maminek má jasno v tom, že se chce vyzbrojit pouze přírodou a řešit nachlazení v rodině šetrnou přírodní cestou bez chemie. Pokud nemáte svou bylinkovou zahrádku, jako měly naše babičky, nemusíte zoufat. V každé lékárně vám ochotně nabídnou přírodní alternativu k chemii pro zmírnění příznaků nachlazení. My vám přinášíme pár tipů, jak podpořit své tělo v boji s bolestí v krku, rýmou či kašlem čistě přírodní cestou.

Bolest v krku je obvykle příznakem infekce, která způsobí zánět vedoucí k poškození sliznice. Ideální je ulevit si od nepříjemných příznaků nemoci co nejdříve. Velmi šetrnou a zároveň velmi dobrou službu nám prokážou přípravky, jako je například Larfasol sprej. Larfasol sprej obsahuje oleje z rakytníku, měsíčku lékařského a bergamotu. Olejová báze vytváří ochranný povlak sliznice, čímž přispívá ke snížení podráždění a bolesti v krku, usnadňuje polykání a napomáhá zvlhčení a regeneraci sliznice. Navíc Larfasol sprej lze používat již od 2 let, takže je oblíbenou volbou zejména pro maminky. A pokud Vaše ratolesti mají rády lízátka, máme tip i pro ně. Larfasol lízátka jsou 100% přírodní produkty s rakytníkovým olejem, vitaminem C a kurkuminem, které neobsahují ani konzervanty, ani umělá barviva. Larfasol lízátka s pomerančovou příchutí jsou doplňkem stravy vhodným i pro děti již od 3 let.

Sprej do krku Larfasol

Rýma dokáže pěkně potrápit, zejména pokud vás trápí ucpaný nos a nemůžete volně dýchat. Nejhorší situace bývá v noci, kdy vám ucpaný nos brání ve spánku a potřebujete nos zprůchodnit. Pokud nechcete sahat po chemii, která se většinou může používat jen krátkodobě, máte možnost řešit rýmu přírodní cestou. Na výběr jsou kapky do nosu nebo oblíbené spreje. Jedním z nich je Sinustrong sprej, který obsahuje unikátní kombinaci přírodních extraktů z rakytníku, měsíčku, eukalyptu, máty a jedle. Kromě uvolnění nosu Sinustrong sprej přispívá i ke zvlhčení a regeneraci nosní sliznice, obsahuje přírodní výtažky s antivirovými a antibakteriálními účinky a je vhodný i pro dlouhodobé použití. Jako jeden z mála sprejů je založen na bázi vodního gelu, který z nosu nevytéká a lépe kryje sliznici. Velkou výhodou je možnost použití i pro děti již od 3 let. Dospělí mohou Sinustrong sprej dále kombinovat se Sinustrongem v tobolkách. Tento doplněk stravy s extraktem z 11 bylin napomáhá uvolnění horních cest dýchacích a podporuje jejich normální funkci.

Sprej do nosu Sinustrong

Pokud budete takto vyzbrojeni přírodou, nebudete se obávat boje s nachlazením! ■