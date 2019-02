Jak bydlí se svou velkou rodinou Lucie Benešová? Známá herečka se pochlubila krásným domkem

Lucie ukázala, jak si žije v domku za Prahou. Video: Česká televize

Krásný domek obývá herečka se svým mužem, dětmi a početnou zvířecí rodinkou. Lucie má z předchozího vztahu s Filipem Blažkem (45) syna Luciána (23), s manželem pak syna Štěpána (13) a dceru Laru (9), a čtvrté dítě, dceru Sáru (21), si osvojili. A k tomu má každé z dětí svého pejska a po domě běhají ještě dvě kočičky.

A právě s jedním z členů domácnosti, brabantíkem Otíkem, se Lucie přihlásila do pořadu Kočka není pes. „Každé z dětí chtělo svého psa, takže jsme Štěpánovi pořídili brabantíka. Mysleli jsme si, že když pořídíme malého psa, že to nebude problém, že o něm nebudeme vědět a bude to míň složité, než mít velkého,“ svěřila se Benešová s tím, že je to naopak. „Otík je hysterický pes. Jak je malinký, tak na každého štěká,“ prozradila herečka štábu při natáčení ve svém domě.

Jednou z nejhezčích místností je obývací pokoj, ve kterém ale musí několikrát do týdne řešit další problém se psem. „Očurává si vše v celém baráku a nejvíc polštáře na sedačkách, takže já je co tři dny peru. On chce všem ukázat, že je tady pánem,“ posteskla si Benešová. Kotě, na které došla řeč ve video ukázce, je pro změnu vybíravé v jídle. ■