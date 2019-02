Odzbrojí vás nejen svým úsměvem: Adéla Gondíková v roli kriminalistky bude oslňovat tímhle dekoltem

Adéla Gondíková vypadá skvěle. Super.cz

„Mám roli vyšetřovatelky Sylvie Richterové a dnes jsme si zkoušeli kostýmy. Je to takový civilní, baloňákový kostým. Takže něco jako Colombo v ženském podání a potom tam mám plavečky. A ty jsme trochu upravovali, protože jsem úplně nechtěla, aby bylo moc vidět. Naštěstí přes to máme župánek, Roman Šolc ví, že už nám není dvacet,“ svěřila se smíchem herečka, které se léta figura nemění, takže přípravu do plavkových scén nepřehání.

„Moc to neřeším, je pravda, že s Romanem jsme se setkali v muzikálu Mamma Mia!, takže už mě zná, takže na mě hned volal, že budu mít zase plavečky. Vždy nám pomůže, není zlý a ví, že každá ženská se moc necítí v plavkách. Myslím, že i na normální pláži je to dramatické, ale ví, že šátek nebo něco přes to pomůže, alespoň pocitově,“ prozradila Adéla v Divadle Broadway, kde aktuálně tráví takřka každý den.

Zkoušky na premiéru, která proběhne 13. března, jsou v plném proudu. „Hlavně pro kluky je to náročné, zkoušky jsou celodenní, pro ty tři hlavní chlapy je to náročné, my tam s nimi nejsme pořád, takže si to tam přijdeme říct, zazpívat, zatančit,“ řekl herečka, která se na prknech objeví v roli vyšetřovatelky.

„Je to poprvé co hraji policistku, kdybych se zaobírala tím, co jsem kdy hrála, tak je to na jevišti určitě poprvé,“ dodala Gondíková. ■