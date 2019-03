Letos bude mít 80. narozeniny: To ale není jediné jubileum Josefa Laufera, neuhádnete, kolik let oslavil s manželkou

Josef Laufer zkouší Kvítek mandragory. Super.cz

Stále v jednom kole. Josef Laufer (79) kývnul na další muzikálovou roli a pilně se připravuje na představení Kvítek mandragory. „Mám tam roli majitele nočního klubu, vlastně mafiána a je to pěkná role. Není nijak stěžejní, ale je důležitá, protože kolem něho se to celé točí,“ svěřil herec, který letos oslaví své jubilejní narozeniny.

V srpnu sfoukne Laufer na narozeninovém dortu hned osmdesát svíček a hodlá to náležitě oslavit. „Určitě chystám oslavu. Když pán bůh dá, tak 10. listopadu budu dělat narozeninový koncert,“ svěřil herec s tím, že to není jediná významná oslava, kterou letos plánuje.

„A mám další kulatiny. Jsem šedesát let na scéně a třetí oslavu jsem měl před týdnem. S manželkou jsme oslavili padesáté výročí svatby. Potlesk patří jí, že to se mnou vydržela. Připravil jsem jí dárek, oslavili jsme to, je to taková soukromější věc,“ svěřil na kostýmové zkoušce Kvítku mandragory Laufer.

Muzikál bude mít premiéru již za necelý měsíc, 13. března, takže přípravy jsou v plném proudu. „Učím se různě, doma, v noci se kolikrát probudím a přeříkávám si to, v autě, to je dobré, protože jezdím dlouhé cesty, takže sedím v autě a hulákám si tam, auto je dobrá učebna, tam se do toho mohu opřít,“ dodal závěrem Laufer. ■