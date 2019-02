Takhle jim to slušelo na začátku vztahu! O 16 let mladší Josef lichotil Vendule Pizingerové, že vypadá na 17

Vendula Pizingerová s manželem Josefem Foto: archiv V. Pizingerové

Vendula Pizingerová (46) na svátek sv. Valentýna ukázala snímek z úplného začátku vztahu s jejím manželem Josefem. Tenkrát to dlouho tajili, už proto, že o šestnáct let mladší Josef byl synem její nejlepší kamarádky Simony. Ta to pak dlouho nedokázala rozdýchat, ale po čase zjistila, že k sobě zkrátka tito dva patří a nyní je ve vztazích už dávno zase všechno v pořádku.

"Tuhle fotku mám moc ráda, i když je rozmazaná. Je z období počátku naší zamilovanosti. Koncert skupiny Lucie. Úplně přesně si to pamatuju, bylo strašný vedro. Já měla bílý tílko a tiskli jsme se s k sobě v davu," popisuje Vendula.

"Takhle v tý tmě mi Josef řekl, že vypadám na sedmnáct. No vždycky jsem si tyhle glosy psala do telefonu, těchto lichotek tam mám víc. Umím je nazpaměť. Těšili jsme se jeden z druhého, jen z toho obyčejného bytí. A taky to všechno mělo příchuť zakázanýho ovoce a my jsme měli pocit, že stojíme proti všem," dodala Vendula k černobílé fotce. ■