Olga Lounová varuje před šmejdy. Jednou z obětí hokejových agentů se stal i její mladší bratr

Pokud se jí něco nelíbí, říká to nahlas. Foto: Michal Skramuský

Snaží se rozjíždět kariéru nejen v Česku, ale i v zahraničí. Olga Lounová (37) se pravidelně vrací do Kalifornie, kde jí vyhovuje životní styl místních i přístup místních umělců. Nedávno odjela zpěvačka pro změnu za inspirací do Holandska. My jsme se s ní setkali hned po jejím návratu z letiště na ledové ploše v pražském obchodním centru.