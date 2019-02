Co neví, to nepoví: Režisér Jiří Adamec se rozpovídal nejen o natáčení, ale i o soukromí hvězd svého filmu

Jiří Adamec promluvil o Lucii Vondráčkové a Aleně Antalové. Super.cz

"Už výčet jeho činností na tomto filmu dává odpověď, že do toho mluvil, ale má to logiku a není na tom nic divného. Budiž ale konstatováno, že nakonec jsme se bez velkých křiků vždy dohodli," vysvětloval nám Jiří Adamec.

Společně vybírali i představitele jednotlivých rolí. "Já vybral Alenu Antalovou (46), z jeho úst, myslím, jako první padlo jméno Lucie Vondráčkové (38)," upřesnil Adamec. Na to konto jsme s ním probrali i to, jak malý je mezi oběma herečkami věkový rozdíl, a přesto hrají matku s dcerou.

"Na plátně to funguje o tisíc procent lépe než v občance, dokonce si jsou podobné, což mě předtím ani nenapadlo. Na věku nezáleží. Nakonec Alena Antalová je ve svém soukromém životě babička. Její muž Pepa má z prvního manželství dvě děti a ty mají děti, kterým je Alenka nevlastní babičkou. A Pepova první žena má stejný ročník narození jako Alenka," prásknul informaci ze soukromí jedné z hlavních představitelek.

Tak jsme se zeptali i na tu druhou, Lucku Vondráčkovou, která vlastně natáčela podobný příběh, který sama v té době prožívala, tedy rozvádějící se ženu se dvěma malými dětmi. "Teď si nejsem jistý, co mám odpovědět, jestli to bylo poznat. Identickou situaci prožívala se svým stále ještě manželem a zahrála to báječně. Její dialog s Alenou Antalovou je herecky dokonalý, na nejvyšší možné úrovni. Lépe to zahrát nejde. A jestli tam vnesla něco, co v ty hodiny a dny prožívala, to neumím odhadnout. V každém případě tím nikoho neobtěžovala," uzavřel režisér. ■