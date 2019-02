Natáčení filmu ji stálo i hodně prolitých slz: Alena Antalová dojemně vyprávěla o manželovi a rodině

Alena Antalová kvůli natáčení filmu Léto s gentlemanem prolila i slzy. Super.cz

Hlavní role ve filmu ji na jednu stranu potěšila, ale také zasáhla její rodinný život. Alena Antalová (46) kvůli natáčení filmu Léto s gentlemanem prolila i slzy. "Pro všechny to bylo náročné, ale jsem ráda, že jsme to zvládli, protože to nebylo jednoduché," přiznala Super.cz na premiéře.

"Myslím, že se povedl velmi jednoduchý křehký příběh, který může oslovit mnoho párů a v něčem jim dát sílu k tomu, že to nezabalí a pokusí se bojovat o lásku dál," mínila herečka a připustila, že snímek se tematicky trochu shoduje s legendárními Madisonskými mosty.

Alena je sama šťastně vdaná a s manželem vychovávají čtyři společné děti. "Ale hrát je moje práce, tak nebyl problém ztvárnit takovou postavu. Tu Annu velmi chápu, vím o takových věcech a znám tato úskalí. Vím, jak je velmi těžké a nutné na vztahu pracovat každý den. Není samozřejmost, že je dobrý," domnívá se Antalová.

I proto dost těžko nesla odloučení od rodiny během natáčení. "Museli beze mne odjet na dovolenou, to byla velká daň a bylo to velmi smutné. Děti plakaly, maminka plakala. Ale pak jsem nečekaně našla čtyři dny a přiletěla za nimi. Bylo to překvapení, děti to nevěděly, věděl to jen manžel. A zase jsme plakali, ale štěstím. Aspoň jsme si uvědomili, jak se máme rádi a jak je nám po sobě smutno," uzavřela. ■