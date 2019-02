Nejvíc sexy byla na premiéře Léta s gentlemanem Olga Lounová: Vážný vztah sice nemá, ale rodinu si pojistila zmrazenými vajíčky

Olga Lounová si budoucí rodinu pojistila zmrazením vajíček. Super.cz

Zpěvačka Olga Lounová (37) vzala filmovou premiéru snímku Léto s gentlemanem opravdu jako velkou událost. Tím pádem si vybrala i dlouhou róbu s pořádným dekoltem. "Možná jsem to přehnala, ale lepší než příležitost podcenit. Premiéra v Lucerně je premiéra v Lucerně," mínila zpěvačka, která zvolila rudou róbu od sourozenců Ponerových.

Těší ji hlavně to, že si poprvé zazpívala titulní píseň k filmu, duet s Vaškem Noidem Bártou (38). "Píseň je od bratrů Ormových, kteří jsou autory legendární skladby k Sanitce, takže je to pro mě velká čest," svěřila Olga.

Pokud jde o téma filmu, lásku, nic velkého prý zrovna nepožívá. "Lásky jsou pořád, ale nic vážného. Až se budu připravovat na vdavky, dám určitě vědět," smála se Lounová, která by ale jednou rodinu chtěla. Pojistila si to dopředu, kdyby už jí příroda nepřála, a nechala si zmrazit vajíčka. "Ty budou mladší než já, takže je to taková jistota. Být mladou maminkou jsem prošvihla, takže bych se teď ještě ráda chvíli věnovala kariéře," řekla Super.cz Olga, která se snaží prorazit nejen doma, ale také v Americe, kam opět na nějaký odjíždí. ■