Po návratu z exotiky odjela slavná rodinka na hory. Syn známé dýdžejky a klávesáka Lucie nebyl už měsíc a půl ve škole

Takto dokonale je Lucca opálená po návratu z exotiky a hor. Super.cz

Známá dýdžejka Lucca (40) má to štěstí, že může s manželem Michalem Dvořákem (53) a syny vyrazit v zimě za sluncem do exotiky.

„Bylo krásně. Teplo, slunce, pohoda,” vzpomínala na chvíle na Seychelách hudebnice na charitativním karnevalu Barbary Nesvadbové, kde svou hudbou bavila přítomné hosty. „Každý leden jezdíme pryč, protože to je doba, kdy se pro nás jako pro umělce nic neděje. Michal měl turné s Vivaldiannem, s Lucií dělali desku, tak chtěl být s námi,” zdůvodňovala Lucca důvod, proč odjeli s rodinou na skoro měsíční dovolenou.

V odjezdu do Indického oceánu slavné rodince nebránila ani skutečnost, že starší syn Michal je školou povinný. „Byli jsme taky na horách a tak malý nebyl asi měsíc a půl ve škole. My to ale všechno doháníme a učíme se spolu. Dokonce jsme tři dny napřed,” uvedla Lucca, která se se synem učila každý den dvě hodiny na Seychelách. ■