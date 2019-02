5 celebrit, kterým sláva stoupla do hlavy

Občas to s těmito hvězdami nebylo jednoduché. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Justin Bieber

Zatímco začátky hudební kariéry jako dětská hvězda Justin Bieber (24) nesl skvěle, v roce 2011 mnohé nepotěšil výroky v rozhovoru pro Vanity Fair. V něm se přirovnával k ikonám jako Beatles, Tupacovi nebo Michaelu Jacksonovi. Následně ho začaly provázet skandály včetně řízení pod vlivem, nařčení z užívání drog nebo napadení a výbuchy agrese, doplněné o svévolná opouštění pódií během vystoupení a nekonečné hádky s fanoušky.

Mariah Carey

Mariah Carey (48) je definicí slova diva. Dělá si zásadně, co chce, jak chce, ale také kdy chce. Carey proslula svými pozdními příchody, kvůli kterým s ní mnozí odmítají spolupracovat. Ať už se jednalo o natáčení talentové soutěže American Idol nebo její vlastní film Glitter, kdy se na natáčení dostavovala i s několikahodinovým zpožděním a měla poněkud bizarní požadavky. Například aby její karavan byl plný plyšových oveček.

Kanye West

Říká se, že nikdo nemiluje Kanyeho tak jako Kanye (41). Raperova sebeláska mu však nevynesla nic než posměch široké veřejnosti, když svou kariéru v minulosti přirovnal k úspěchům Steva Jobse nebo Walta Disneyho. Když pak v roce 2016 prostřednictvím sociálních sítí požadoval po zakladateli Facebooku Marku Zuckerbergovi miliardu dolarů za něco, co sám nazval „Kanyeho nápady“, svět poznal, že je něco opravdu špatně. Přestože byl umístěn do psychiatrické léčebny a diagnostikovali mu bipolární poruchu, Kanye stále velmi často nevhodně řeční na veřejnosti nebo prostřednictvím sociálních sítí a prohlašuje se mimo jiné za nejlepšího producenta, co kdy žil.

Reese Witherspoon

Když je řeč o celebritách s manýry, Reese Witherspoon (42) není zrovna někdo, kdo by vám v této souvislosti vytanul na mysl. V roce 2013 se však na okamžik nechala svou slávou unést. Když jejího manžela a agenta Jima Totha zastavili za řízení pod vlivem, opilá Reese se ze sedadla spolujezdce začala hádat s policisty. Svět obletělo dokonce video, na kterém herečka ječí oblíbenou větu celebrit: „Víte, kdo já jsem?“ nebo „Jsem americká občanka, mám právo stát na americké půdě.“ Vysloužila si pokutu za výtržnosti a později se za celý incident omluvila s tím, že se cítí opravdu trapně. Aspoň všichni viděli, že je také jenom člověk.

Megan Fox

Díky trháku Transformers byla Megan Fox (32) označována za jednu z nejkrásnějších hereček planety. Její hvězdné manýry ji však proslavily ještě víc a díky nim vzala její herecká kariéra tak trochu za své. Fox měla prý během natáčení neuvěřitelné požadavky, doprovázené sprostými nadávkami, pokud její přání nebyla okamžitě vyslyšena. Její reputaci neprospělo ani to, když později přirovnala režiséra Michaela Baye k Hitlerovi. ■