Návrat Lucie Vondráčkové a dětí do Česka: Kanadský soud rozhodl ve prospěch Plekance

Lucie Vondráčková se syny Adamem a Matyášem Foto: archiv TopStar

Lucie Vondráčková (38) se v blízké době bude vracet do Česka. První kolo u kanadského soudu dopadlo tak, že se děti musí vrátit . A to i přesto, že od narození žijí v Kanadě a do Česka obvykle cestovaly jen v létě, na měsíc v roce.

Informace měl potvrdit otec Lucie Vondráčkové Jiří Vondráček. „Paní soudkyně řekla, že děti musí studovat v Kladně,“ cituje ho Expres.

Skladatel Jiří Vondráček byl jako jediný z rodiny na premiéře filmu Léto s gentlemanem, kde Lucka hraje. Ona i její maminka jsou v Kanadě. Hanka Sorrosová dceři už měsíc v Montrealu pomáhá s domácností a je její velkou oporou.

Podle našich informací se Lucie hned na místě odvolala. Ovšem u kanadského soudu to funguje tak, že má výsledek prvního soudu neodkladný účinek.

Vondráčková by v Kanadě samozřejmě mohla zůstat, má tam přechodný pobyt i práci. Ale pochopitelně nenechá své děti odletět s otcem Tomášem Plekancem domů s tím, že sama v Montrealu zůstane. Během pár dní by se tak Lucie i s dětmi měla objevit v Praze. Děti by údajně měly nastoupit do britské školy. ■