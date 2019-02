Monika Absolonová dala košem Nově: Odmítla kšeft, na který se stojí fronta

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

Absolonová s partnerem Tomášem Hornou vychovává dva malé syny, Tadeáše a Matouše, a ani fanoušky v rámci svých možností nezanedbává. A učení se textů, trénovaní choreografií a natáčení jednotlivých dílů Tváře do zpěvaččina programu zkrátka nezapadá. „Poprvé mi volali, když jsem čekala Tadeáše, tak jsem se omluvila, že to nejde. A vážím si toho a lichotí mi, že o mě stojí, ale teď se dvěma dětmi si to neumím vůbec představit, není na to ten správný čas,“ řekla Super.cz Monika.

Zároveň připustila, že hendikepem je pro ni i angličtina. „Naučit se i jen půl písničky pro mě bylo náročné,“ smála se zpěvačka při vzpomínce na hostování právě v Tváři, kde s Alešem Hámou zpívala duet Don´t Go Breaking My Heart.

To, že jméno Moniky Absolonové je na Nově v souvislosti s Tváří opětovně skloňované, nám potvrdil i zdroj ze zákulisí. „O Moniku stojí tvůrci dlouhodobě, asi od druhé řady,“ řekl Super.cz.

Fanoušky jistě potěší, že Monika připravuje nové CD, už vznikly i první písničky, a plánuje i koncerty. „Na lidi se moc těším. Radši jsem s nimi v kontaktu naživo než skrz obrazovku,“ dodala Absolonová. ■