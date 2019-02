Takhle se zakulatila nastávající maminka Tereza Fajksová: V 9. měsíci má 9 kilo nahoře!

Modelka se pochlubila rostoucím bříškem. Foto: instagram T.Fajksové

Už je to za dveřmi. Modelka a nejkrásnější dívka planety z roku 2012 Tereza Fajksová (29) přivede co nevidět na svět svého prvního potomka. Krásná blondýnka se stejně jako její přítel Luboš prvorozené dcerky nemůže dočkat a celý průběh těhotenství si doma poctivě zaznamenávala.

Tereza se nechala fotit již od začátku těhotenství a každý měsíc si pořizovala roztomilé fotografie s pomalu rostoucím bříškem. Na první pohled je patné, že modelce za devět měsíců přibylo pouhé bříško a jen pár kilogramů navíc. Přestože svěřila, že se její konfekční velikost změnila z S na L, na snímcích to není moc vidět.

„Taky si děláte ty časosběry, jak Vám roste pupík? By mě zajímalo, jestli si to dělají i pánové. Jinak pochopitelně jsem chtěla stejné oblečení na stejném místě. Ale jaksi se roční období měnilo, což mě dosti překvapilo, a ke všemu jsem trošku neodhadla velikost oblečení, do kterého jsem se později už nedostala,“ svěřila se modelka, která je 37. týdnu těhotenství a nabrala dosud 9 kilogramů. ■