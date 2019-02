Ten má ale ránu: Nejznámější představitel homosexuálů se převlékl za ženskou

Jaromír Nosek se připravuje na novou divadelní roli. Super.cz

„Mně už Roman Šolc jednou kostým dámy šil, tenkrát jsem dělal Pilarovou. Chtěl bych říct, že jsem zvyklý, ale nejsem. Jsem rád, že už se to čistě pracovně začíná rodit, člověk už si to potřebuje obehrát malinko,“ prozradil Nosek, který by si rád jednou vyzkoušel roli heterosexuála.

„Je to super, že vlastně hraju ty buzny pořád a dospěl jsem ve svých jednačtyřiceti letech k tomuhle. Vlastně to beru, že to je krok dál a chtěl bych příští rok už hrát heterosexuální role,“ svěřil na zkoušce muzikálu herec. Ten se mimo jiné musel naučit chodit v dámských botách, ve kterých bude během představení i tančit.

„Je to docela dobré, přeci jenom ta indispozice dámských bot a šatů, tak to musíme dělat nějak jinak a jde nám o to, abychom alespoň chvíli vypadali jako ženský a nebylo to humpolácké, takže ty choreografie nejsou tak těžký, i když my chceme, aby nebyly úplně jednoduché,“ řekl Jaromír, který se v roli bude alternovat s Richardem Genzerem.

Zatímco v divadle si zkoušení s kolegy užívá, po pár hodinách na podpatcích už mu do smíchu ale úplně není. „Jak v nich člověk zkouší, tak pocit pak je jako když přijdete domů z lyží. Včera jsem se přistihnul, že chodím po špičkách do schodů a když jsem jel na zájezd, tak jsem na benzinové pumpě hledal něco, co je light, takže už to do mě prostupuje a doufám, že to někdy zmizí,“ dodal se smíchem herec. ■