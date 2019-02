Jsou otiskem jejího hokejisty! Synové Moniky Absolonové jsou si neuvěřitelně podobní

Synové Moniky Absolonové Foto: archiv M. Absolonové

"Mohla bych napsat, že Valentýna neslavím, ale to bych lhala. Já mám s těmahle pinďourama mýma Valentýna každý den. Asi je dneska umazlím, upusinkuju a sním, ale to dělám střídavě se řevem: Tádo, kdo to tady udělal? Ukliď tu hokejku, slez z toho... A jejich tatínkovi taky dám pusu," napsala k fotce synů Monika.

"Krásnýho Valentýna, pokud slavíte, a já retrožena se těším na 1.5. pod strom. Kecám, slavíme. Budu vařit Tomášovo oblíbený jídlo a to přesto, že jsem nemocná. Chudák já," dodala. ■