Těhotenství a vážná nemoc: Sexy hvězda Fantoma opery zuří, čelí drsným pomluvám

Michaela Gemrotová Michaela Feuereislová

"Je to podle mě opravdu hnus. Dozvěděla jsem se od několika lidí, a dokonce mi přišlo i tolik zpráv, bohužel nejen mně, jestli jsem v pořádku. Někdo si vymyslel historku, že jsem vážně nemocná. Díky Bohu, nejsem! Jsem naprosto v pořádku fyzicky a myslím, že stále ještě i duševně!" vyvrací zpěvačka fámy.

"Zdraví člověka je to nejdůležitější na světě a šířit takovou fámu je alespoň pro mě zrůdnost! Mějte ohled minimálně k mé rodině, když už ho nemáte ke mně. A ani nikdo neroznášejte, že jsem těhotná, nejsem! O takových věcech se nežertuje!" říká rázně.

"Těhotenství a narození dítěte je to nejkrásnější, co člověk může prožívat, těším se na své vlastní děti od doby, kdy se narodil můj brácha. Když mi bylo 15 let, myslela jsem si, že v 27 letech budu mít rozhodně alespoň dvě děti. Tenkrát jsem ani vzdáleně netušila, co moje práce bude obnášet, jaké přinese radosti, ale i oběti. Dnes vím, že až přijde čas, miminko si nás najde," dodala Gemrotová. ■