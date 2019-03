Krásná Kateřina Sokolová se opět jela ohřát do tepla: V Thajsku vystavila své dokonalé křivky v bikinách

Kateřina Sokolová si užívá relax u moře v Thajsku. Foto: Instagram K. Sokolové

Od doby, co si modelka Kateřina Sokolová (29) nasadila korunku královny krásy uběhlo už téměř 12 let, přesto se od soutěže Miss ČR vůbec nezměnila a stále se pyšní výstavními křivkami, které by jí mohly závidět i mnohem mladší kolegyně. Důkazem jsou mimo jiné její pravidelné příspěvky na sociálních sítích z dovolené u moře.