Traumatické dětství známého seriálového herce: Otec byl despota a pravidelně ho bil

Petr Batěk odtajnil nepěkné vzpomínky. Herminapress

„Já osobně jsem vnímal soužití s otcem jako zdroj strachu a spousty obav. Despotický byl určitě, ale spíš byl zahleděný do sebe a svoje potíže a problémy si léčil doma. Ve mně to potom zanechalo spoustu takových vnitřních strachů, že něco není v pořádku, i když se vůbec nic nedělo,“ svěřil herec, která na nekompromisní výchovu svého táty jen nerad vzpomíná.

„Pamatuji si takové maličkosti, jako třeba když na jaře přicházelo léto, a tak já už jsem se bál léta, a to z toho důvodu, že mě otec svérázným způsobem učil plavat. Uprostřed rybníku tady v Sedlci mě pouštěl do vody a já jsem z toho měl trauma už na jaře,“ svěřil Batěk s tím, že vždy měl velké zastání u své maminky. S výchovou svého táty se roky vypořádával a po rozvodu rodičů s ním také nějakou dobu nebyl ani v kontaktu.

Se svými pocity méněcennosti mu pomohla láska k hudbě a práce, kterou i přes otcovu nepřízeň, kdy z něho chtěl mít strojního zámečníka, nakonec překonal.

„Můj otec už nežije, takže to nechci moc rozpitvávat, jsem Husákovo dítě, v té době byla výchova tvrdší, ale on mě teda dost řezal. Dostával jsem za maličkosti dost výprasků a vždy to bylo docela drama. Brácha to taky špatně nesl a musel to slýchat,“ svěřil v premiérovém díle pořadu 13. komnata známý herec. ■