Jedna kočka za druhou: O roli v Čarodějce se uchází i tahle nádherná Slovenka

Krásná blondýnka Dominika Richterová by ráda hrála v muzikálu Čarodějka. Super.cz

Půvabnou blondýnku Dominiku Richterovou známe z mnoha velkých muzikálových rolí. Zahrála si Desdemonu v Iagovi Janka Ledeckého, i hlavní dívčí roli v Dětech ráje. A i ona stojí o to, aby si zahrála v připravovaném muzikálu Čarodějka v produkci Františka Janečka (74). Ten bude mít premiéru 14. září.

V divadle GoJa Music Hall nebyla Dominika na konkurzu nováčkem. Už byla na dvou. Na Ples upírů a Fantoma opery. Ani jednou se to ale nepovedlo. "Tak snad do třetice všeho dobrého," věřila blondýnka, která se neobávala ani češtiny. Je sice Slovenka, ale česky už několik let hraje.

"Slovenštinu si zachovávám, protože hraju i na Slovensku, a dokonce činohru. Ale češtinu se snažím používat na jevišti co nejprofesionálněji, mám i hodně doučování, takže doufám, že ji mám dobrou a při zpěvu se to vůbec nepozná," věří Dominika.

Na konkurzu se ucházela o roli bílé čarodějky Glindy, jednu ze dvou hlavních rolí v příběhu o lásce, přátelství i intrikách s magickými prvky. "Je taková trochu šílená, to se mi líbí," smála se. ■