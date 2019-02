Poprvé před kamerou se všemi třemi dětmi: Jak Míša Maurerová zvládá dvojčata a dvouměsíční dceru?

Michaela Maurerová poprvé před kamerou se všemi třemi dětmi Super.cz

"Musím říct, že to třetí dítě je výhra v tom, že už člověk nějaké zkušenosti má a leccos neřeší. Oba starší pomáhají a musím říct, že ty čtyři ruce navíc jsou dost znát a dost to oceňuju," řekla nám Míša, která by si ovšem nedokázala představit, že by měla i podruhé dvojčata. "To jsem se úplně orosila. Ale musím říct, že jak byly předtím dvě a teď je jenom jedno, tak mám pocit, že se dá všechno líp zvládnout. Ale jsem i o deset let starší, což taky cítím," míní.

"Máme to rozdělené tak, že oni sice pomáhají, ale přes den ten čas patří jim a v noci týhle malý. Těším se na to, až se najde nějaká dvouhodina mezi psem a vlkem, která bude patřit jenom mně," svěřila. "Furt se prohlížím ve výlohách, jestli mám namalované obě oči nebo jenom jedno, protože malá zrovna začala křičet. Základní hygienické a úpravové věci zvládám, ale nic navíc," přiznala.

Míša si prý občas odskočí odpočinout na pár hodin do práce, třeba na natáčení. Dceru ale plně kojí. "A snažím se, aby moje mlíčko bylo pro malou co nejlepší, takže piju různé kojící čaje a potom takový šrečí zelený chrolofylový nápoj, který pijeme celá rodina. Působí tak, že mám lepší trávení a já se dost starám o trávení toho malého tvora, kde se to všechno motá kolem prdění a prdíčků, takže se snažím, abych přes to mléko filtrovala jenom dobré věci," doporučuje.

Když jsme si s Míšou povídali, malá spokojeně spinkala v šátku, jindy to ale prý se spánkem tak slavné není. "Když se nosí v nosítku anebo houpe v kočárku, tak je to skvělé spící dítě. Ale když ji potřebuju položit, aby si schrupla a já stihla třeba uvařit, tak to ne. Ale už jsem se naučila přivázat si košíček s ní na pásek od županu, zadkem kolíbat, ale zároveň mít volné ruce a vařit. Takže jsem zjistila, že i ten multitasking, o kterém jsem myslela, že není úplně moje disciplína, mi jde," dodala Maurerová. ■