Rusovlasá slovenská sexy moderátorka dříve laškovala s exmanželem Partyšové: Teď běhá s přítelem ultramaratony a miluje extrémy

Ti, kteří sledují Lenku Vacvalovou (29) na Instagramu, musí mít pocit, že slovenská moderátorka a herečka už neobléká nic jiného než sportovní úbor a buď neustále běhá, nebo leze po horách. Reportérka Fashion TV už zdolala celou řadu maratonů a ultramaratonů a zdá se, že už ani neexistuje meta, kterou by mohla ještě pokořit.

„V prosinci jsem si splnila sen a uběhla jsem 125 kilometrů. Chystám se v květnu na Cestu hrdinů Slovenského národního povstání 750 kilometrů. Nebude to v kuse, i když znám borce, kteří to uběhli na jeden zátah. Chystám se to běžet po padesáti kilometrech,” říká Lenka, která v minulosti laškovala na provokativních fotkách s tehdy ještě manželem Gabriely Partyšové (40) Josefem Koktou (61). Teď už má ale sličná moderátorka dávno jiné záliby.

Lenku během jejích dobrodružství často doprovází její partner, fotograf Jan Poláček. „Běhám víc než on. Když jsme se seznámili, tak jsem měla před svou první stovkou. Je pravda, že většina chlapů by se na mě už dávno vykašlala. Kladu na něj dost extrémní požadavky a on zatím drží. Asi jsem měla velké štěstí,” usmívá se Lenka, které se zatím na levém prsteníčku neblyští zásnubní prsten.

„Nemá smysl chlapa do něčeho nutit,” říká moderátorka, která by se ale posunu vztahu nebránila. „Pokud se jednou vezmeme, tak to bude na nejvyšším vrcholu Slovenska na Gerlachovském štítu. Je jisté, že na tom Gerlachu nebude pěkně, protože kamkoli se vydáme, tak je tam ošklivé počasí.”

Lenka má pocit, že našla toho pravého. „Pokud bych nebyla přesvědčená o tom, že ten chlap je ten pravý, tak bych s ním ve svém věku nebyla,” dodává na toto téma Lenka Vacvalová. ■