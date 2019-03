Víme, proč Krainová (46) dře na své figuře jako kůň: Bude fotit zcela nahá!

Simona Krainová má v hubnutí motivaci. Super.cz

Ani v pětačtyřiceti letech nehází Simona Krainová (46) flintu do žita a stále zodpovědně pracuje na tom, co ji celý život živí, tedy na svém těle.

Slavná blondýna začala zdravě jíst, přestala kouřit a pít alkohol, denně běhá na páse a do svého režimu zařadila i cvičení s trenérem a pilates na reformerech. „Ještě mám rezervu. Někdo sice říká, že už směřuji k anorexii, ale není to úplně pravda,” komentovala svou figuru na charitativním karnevalovém večírku modelka.

Krainová už zhubla čtyři kila a v hubnutí a cvičení hodlá dál pokračovat. Ve formování postavy ji motivuje konkrétní meta. „Čeká mě velmi důležité focení v Portugalsku. Bude to takové moje poslední nude focení. Chtěla bych tím dokázat, že ženy v mém věku nepatří do starého železa a že všechno jde,” naznačila chystaný projekt Krainová.

Modelku prý ale rozhodně nečeká nějaké lascivní focení. „Bude to probíhat pod vedením fotografa, který tyto věci umí na fotku přenášet s citem. Bude to i o umění. Samozřejmě mám pud sebezáchovy a kdyby toho bylo moc, tak to nezveřejníme,” dušuje se Simona a jedním dechem dodává: „Ta samotná myšlenka vyžaduje nahotu, musí tam být, bez toho by to nemělo myšlenku, kterou do toho chceme dát.” ■