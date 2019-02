Spor Barošové a Krainové mohl skončit zle: Kdyby byla přede mnou, tak jí jednu švihnu, říká Simona

Simona Krainová Super.cz

„Vůbec jsem nečekala, že něco takového spustím. Domnívala jsem se, že se stane jednodenní hvězdou, ale asi se mi podařilo z ní udělat celebritu,” říká Simona.

Krainové se velmi dotklo, že Barošová rýpla do její mateřské role. „Vyjádřila jsem se k něčemu, co se mě dotklo. Nemyslím si, že nepatřím do skupiny skutečných matek. To asi každou maminku, která miluje své děti a pečlivě se o ně stará, vytočí,” řekla Super.cz Simona na charitativním karnevalu Barbary Nesvadbové.

Manželka známého fotbalisty prý mohla být ráda, že ji temperamentní modelka neměla v dosahu. „To si zaslouží i ránu. Kdyby byla přede mnou, tak jí jednu švihnu. Takhle jsem jí to švihla přes Instagram s grácií. Děkuji Instagramu, že mě ušetřil toho, aby mě pak zatkla policie,” vtipkovala Simona. ■