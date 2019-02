Ani fotkami sexy těla v plavkách se všem nezavděčí: Dara Rolins otevřeně promluvila o haterech na sociálních sítích

Dara Rolins se za sexy fotky z Bali nedočkala jen lajků, ale i hejtů. Super.cz

"Jednou za rok mám tu šanci, tak to tam hrnu. A ono u toho moře se jinak než v plavkách příliš nechodí. Aklimatizace byl krutý střih do kožíšku a do čepice, protože jsem natáčela v Tatrách," svěřila nám Dara, s níž jsme se potkali na akci zdravé výživy. "Já žiju stejně zdravě tady i kdekoli jinde, protože jsou produkty, které si vezu vždycky s sebou, ale je fakt, že to čerstvé ovoce na Bali dělá divy, užívám si každé ráno smoothie, které si namíchám pokaždé jinak, protože všechno, na co si vzpomenete, tak tam prostě je. To mi tady chybí," vzpomínala s trochou nostalgie na dovolenou.

Tu si užívá opravdu hodně klidně. "Tím, že celý rok trávím na cestách a pořád se přesouvám z bodu A do bodu B, tak takovou potřebu na dovolené nemám. Když se mě někdo ptá, kde všude jsme byli, a já odpovídám, že nikde, leckdo se diví. Já prostě nechci cestovat, chceme být maximálně na dvou, na třech místech celý měsíc. Jsem tam kvůli Lauře, potřebuju s ní prožívat čas, povídat si, odpočívat, smát se, chodit na procházky. A samozřejmě se dopoledne učit, protože bez toho to nejde," vysvětlovala.

Zajímalo nás, proč si na dovolené nedá pauzu i od sociálních sítí. "Přišlo by mi to nefér vůči mým fanouškům. Nedělám tedy to, co je typické pro ostatní, což jsou Instastories. Ty zaberou opravdu hodně času. Ale postovat jednu fotku a napsat, co jsme dneska dělaly, mi zabere jenom pár minut. Vím, že mě moji fanoušci sledují i na dovolené, zajímá je, jak se máme, jak vypadáme, co máme na sobě, co jíme. A lhala bych, kdybych řekla, že mě to netěší. Naskočilo mi strašně moc odběratelů, mám jich přes pět set tisíc a bylo by nevděčné je na měsíc vypnout," domnívá se Dara.

Tím, že je i na dovolené aktivní na Instagramu, se ale samozřejmě nevyhne ani různým hejtům, kdy se sledujícím zdá, že je třeba až moc opálená nebo hubená. "Mně už to nevadí. Nikdy nevyhovíte všem. Už jsem si zvykla, že se podle někoho směju málo nebo zase moc, pak to hraju a je to jenom jako, pak mě litují, pak mě chválí. Neřeším to. Postuju opravdu to, co žiju, jak žiju, a kdybych se tomu měla věnovat víc a do hloubky, tak to patří někam jinam než na Instagram," uzavřela zpěvačka. ■