Všechna těhotenská kila už jsou pryč: Hvězda Tváře je pět a půl měsíce po porodu zase jako proutek

Markéta Procházková v srpnu porodila syna Teodora. Super.cz

"Dala jsem si pauzu a od pátého měsíce těhotenství jsem si užívala, že jsem nic nedělala. Ale v říjnu, po šestinedělí už jsem zase naskočila do divadla. Zkoušíme teď nový muzikál a pan režisér Antonín Procházka mi umožňuje, abych měla syna u sebe, tedy ne přímo na zkouškách, ale v divadle ho hlídá manžel, abych mohla kojit," svěřila nám.

Markéta je opět štíhlá jako proutek, žádné diety ale nedržela. "V těhotenství jsem přibrala šestnáct kilo a teď jsem zase na své váze. Pořád jsem měla nějaká tři kila nahoře, ale neřešila jsem to, protože všichni mi říkali, že když budu kojit, tak to půjde dolů samo. A je to pravda," dodala Markéta. ■