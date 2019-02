Dcerka slavné miliardářky oslavila první narozeniny: Takovou párty jí budou závidět i dospělí

Stormi se od maminky Kylie Jenner dočkala úžasné oslavy. Profimedia.cz

Party nazvali „Stormi World“ a na příchozí čekalo víc než jen balónky s tímto nápisem. Už u vchodu je vítala obří nafukovací hlava miminka, skrz kterou se procházelo do "světa Stormi". Uvnitř na hosty čekali karnevaloví poníci, princezny, motýlí zahrada, obří plyšoví medvědi, tančící postavy z kreslených seriálů v životní velikosti, začarovaný les, obchod s upomínkovými předměty s podobiznou Stormi a v neposlední řadě několikapatrový dort s kytičkami.

Takový večírek by si přál každý. Hvězdní hosté pak zahrnuli Stormi hromadou dárků. Mezi nimi se objevily například i kabelky značek Gucci nebo Chanel. „Snila jsem o téhle party, nakreslila si ji na papír pokoj za pokojem a moje asistentka a její lidé to pak zrealizovali. Díky vám to byla opravdu kouzelná oslava,“ poděkovala organizátorům na sociálních sítích Kylie. ■