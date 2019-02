Mocné ženské zbraně nejsou její jedinou předností: Takhle se vnadná Jitka Čvančarová pustila do zpěvu!

Jitka Čvančarová a další herečky se pustily do zpěvu. Video: archiv FTV Prima

Nebezpečně sexy bude i v novém krimiseriálu Černé vdovy, kde navíc ukázala i svůj pěvecký um. Společně se svými kolegyněmi, které sprovodí ze světa své manžely, zazpívaly ústřední píseň k seriálu.

K písni vznikl i klip, kde kromě Čvančarové zpívají i „vdovy“ Lucia Siposová (38) a Jana Plodková (37). „Věděli jsme, že všechny holky výborně zpívají. Jitka Čvančarová mimořádně výborně, tak jsem se s Jirkou Hájkem, autorem hudby, pustil do práce,“ prozradil režisér Radek Bajgar. Hlavní slovo tak dostala Čvančarová, která vede, a Jana Plodková s Lucií Siposovou ji doplňují.

„Nabídku jsme přijaly přirozeně, přišlo nám to fajn, že to budeme my, když je to celé o nás. Natáčely jsme to tak dlouho, dokud nebyl Radek Bajgar spokojený,“ řekla Jitka Čvančarová.

„Jirka Hájek stvořil něco, co člověku vleze hned do hlavy. Myslím, že se trefil přesně. Odpovídá celému seriálu, charakterům, náladě,“ míní. Ze zpěvu byla ze začátku překvapená Jana Plodková, která sice zpívá, ale ne tak jako zbylé dámy.

„Pamatuji si, že když to Radek navrhl, tak jsem počítala s tím, že to nazpívají jen holky, protože zpívají moc hezky, a já že si tam můžu občas něco brouknout.“

To třetí vdova Lucia Siposová se ničeho nebála, a ač je Slovenka, tak zpívat musela v češtině. „Zpívání miluju a víte, že zpívání v cizím jazyce mi jde líp?“

Lucia přiznává, že písnička je hrozně chytlavá a jen tak ji z hlavy nedostanete. „Mám ráda tenhle styl, je jako z bondovky, je to sexy,“ pochválila píseň k seriálu, který v televizi poběží od neděle. ■