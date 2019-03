Teď by si na Vaška Noida Bártu nikdo netroufl. V dětství ho ale spolužáci mlátili a měli ho za bonzáka

Václav Noid Bárta bojuje proti šikaně Super.cz

Zpěvák Vašek Noid Bárta (38) je pořádně vymakaný, každý by si hodně rozmýšlel, zda jej napadnout. V dětství tomu tak ale nebylo. Když mu bylo jedenáct, ležel spolužákům ve škole v žaludku tolik, že se do něj pouštěli nejprve slovně a pak začaly padat i rány. Šikanu řešila dokonce i policie.

Vašek nedávno na krušné časy svého dětství na sociální síti zavzpomínal. A nyní stojí u zrodu projektu Stop šikaně, který dal dohromady s ředitelem svého domovského Hudebního divadla v Karlíně Egonem Kulhánkem. "Netušil jsem, jaký to bude mít ohlas a s společně s Karlovou univerzitou jsme založili nadační fond a rozjíždíme první akce," řekl Super.cz.

"Byl jsem šikanovaný, protože jsem byl jiný. Byl jsem muzikant, z muzikantské rodiny, zpíval ve škole na představeních a spolužákům se to nelíbilo. Dávali mi to sežrat, nejdřív mě napadali slovně, a pak mě začali i mlátit," vyprávěl. "Řekl jsem to doma a na to konto šla máma na policii, která to pak řešila. A pak jsem byl pro změnu za bonzáka," pokračoval.

Šikana ovšem skončila až tehdy, když Vašek začal se sportem, cvičil a dělal sebeobranu, a mohl se díky tomu bránit. "Když mě ten útočník znovu napadl, zpacifikoval jsem ho a frajer lehnul na zem," vzpomínal svalnatý zpěvák.

Vašek každopádně radí, že šikanu by si neměly děti nechávat pro sebe a měly by se svěřit minimálně rodičům. "Stoprocentně by se pak rodiče měli obrátit na odborníky, protože řešit to mezi sebou, s dalšími rodiči, není ta ideální cesta. Psychologové by měli poradit, jak postupovat dál," míní Noid, který v rámci projektu pro začátek vytvořil videoklip, který evokuje atmosféru, která kolem šikany, kterou prožíval, panovala. ■